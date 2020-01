Tokio 2020: Neskladja o stroških OI - 11,5 ali 25 milijard evrov

Tokio, 24. januarja - Japonska prestolnica Tokio bo to poletje prizorišče največjega športnega dogodka na svetu, olimpijskih iger. Že od vložitve kandidature so bili organizatorji tarča kritik zaradi previsokih stroškov, povezanih z organizacijo iger. Kot so sporočili po novem, pričakovani stroški olimpijskih iger ne bodo presegli 11,5 milijarde evrov.