Rijad, 22. decembra - Nogometaši rimskega Lazia so zmagovalci italijanskega superpokala. V Rijadu v Savdski Arabiji so s 3:1 (1:1) premagali prvaka Juventus, superpokal pa so osvojili petič v zgodovini. Leta 2017 so v njem že premagali Juventus, z osmimi naslovi najuspešnejši klub tega tekmovanja.