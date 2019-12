Voznik nemškega tramvaja padel v nezavest, potniki vdrli v kabino

Bonn, 22. decembra - Potniki tramvaja v nemškem Bonnu so morali v soboto krmilo vozila vzeti v svoje roke. Voznik je namreč padel v nezavest, zato so razbili vrata njegove kabine in ustavili tramvaj, so policisti zapisali v poročilu. Adrenalinski dogodek je s sreči minil brez poškodb potnikov.