V Sudanu odprli preiskavo kaznivih dejanj v Darfurju

Kartum, 22. decembra - V Sudanu so odprli preiskavo kaznivih dejanj, ki so jih v Darfurju zagrešili pripadniki režima odstavljenega nekdanjega predsednika Omarja al Baširja, je danes sporočil državni tožilec. V spopadih med provladnimi silami in uporniki iz etničnih manjšin je po podatki Združenih narodov umrlo 300.000 ljudi, 2,5 milijona je razseljenih.