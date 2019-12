Vreme: Ponoči bo dež povsod ponehal, v ponedeljek se bo delno zjasnilo

Ljubljana, 22. decembra - Popoldne bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 800 in 1200 metri. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod bo zapihal veter severnih smeri. Temperature bodo od tri do osem, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine povsod ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.