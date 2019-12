Šef EIB opozarja na prepočasen odziv podjetij na podnebne spremembe

Frankfurt, 22. decembra - Predsednik Evropske investicijske banke (EIB) Werner Hoyer je v pogovoru za nemško medijsko hišo RND ostro kritiziral nemško industrijo, da se prepočasi odziva na podnebne spremembe in da so nekateri vodilni "zaspali za volanom". Opozoril je, da so spremembe v luči boja proti globalnemu segrevanju neizogibne, piše francoska tiskovna agencija AFP.