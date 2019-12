Norveška četverica na prvih mestih v Planici

Planica, 22. decembra - Norvežana Erik Valnes in Sindre Bjoernestad Skar sta zmagala na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal v smučarskih tekih v Planici (2 X 3,6 km prosto). Druga sta bila njuna rojaka Havard Solas Taugbol in Gjoeran Tefre (+1,29), tretja pa Finca Ristomatti Hakola in Joni Maeki (+1,43).