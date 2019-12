Ljubljana, 22. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sneži na višje ležečih predelih, ponekod se sneg oprijema cestišča. Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.