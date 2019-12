Hrvaško obalo zajelo močno neurje

Zagreb/Split, 22. decembra - Ob hrvaški obali Jadrana danes močno dežuje in piha južni veter, ki ponekod v Dalmaciji dosega hitrosti tudi do 100 kilometrov na uro, poročajo hrvaški mediji. V nekaterih obmorskih krajih, kot so Vrsar, Vodice pri Šibeniku in Hvar, je morje poplavilo obalo. Ponekod v zaledju Dalmacije je padlo skoraj 60 litrov dežja na kvadratni meter.