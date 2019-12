Zaradi požara v savni evakuirali Hotel Planica

Planica, 22. decembra - V Hotelu Planica je v soboto okoli 20.30 prišlo do požara v savni. Evakuacijo celotnega objekta je izvedlo osebje hotela. Gasilci so požar pogasili, odstranili lesene obloge in jih iznesli na prosto. Prostore so nato prezračili in opravili pregled celotnega objekta. V požaru se ni nihče poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje.