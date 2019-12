Grški kandidat za MVP ni dovolil presenečenja

New York, 22. decembra - Milwaukee Bucks tudi po sobotnem košarkarskem večeru čez lužo ostaja po 30 odigranih tekmah z razmerjem 26 zmag in štirih porazov najboljša ekipa severnoameriške lige NBA. Milwaukee je s kar 123:102 premagal ekipo New York Knicks za osmo zaporedno zmago v gosteh. Giannis Antetokounmpo je pomagal s trojnim dvojčkom (25 točk, 11 skokov, 10 podaj).