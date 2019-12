Ljubljana, 21. decembra - Odbojkarice v 1. DOL so danes odigrale zadnje tekme pred premorom. Zmage v 11. krogu so dosegle Luka Koper v Grosupljem, Sip Šempeter v gosteh pri Formisu in Calcit Volley v Ankaranu. Tekma med GEN-I Volleyjem in Novo KBM Branik pa bo 11. januarja.