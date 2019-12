Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 21. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste močan veter promet ovira med Novo Gorico in Tolminom. Tam obstaja možnost padanja vejevja in dreves. Zaradi poledice je promet oviran na cesti Kranjska Gora - Rateče. Čakalna doba za izstop iz države je na mejnih prehodih Starod in Obrežje.