Dež povzroča težave po državi, v Piranu že druga sirena danes

Piran/Ljubljana, 21. decembra - Regijski center za obveščanje Koper je popoldne zaradi visokega plimovanja morja v Piranu že drugič v tej deževni soboti sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilo na nevarnost. Morje je poplavilo pomol pred hotelom Piran, Prešernovo nabrežje in Punto, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.