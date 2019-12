Ljubljana, 21. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste prometni nesreči ovirata promet na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila sta počasni in vozni pas zaprta na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru.