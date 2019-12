Na cestah zgoščen promet, na mejnih prehodih čakalne dobe

Ljubljana, 21. decembra - Promet na slovenskih cestah je zaradi bližajočih se praznikov povečan in zgoščen. Obremenjeni so tudi mejni prehodi proti Hrvaški, najbolj Starod in Gruškovje, kjer osebna vozila čakajo na izstop tudi dve uri, piše na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.