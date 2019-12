Ženski smuk v Val d'Iseru po novem predviden za nedeljo ob 11. uri

Val d'Isere, 21. decembra - V Val d'Iseru in Val Gardeni so se danes uresničile slabe napovedi. Organizatorji smukov za svetovni pokal alpskih smučark in smučarjev so bili zaradi sneženja prisiljeni odpovedati današnji tekmi. Iz Smučarske zveze Slovenije so naknadno sporočili, da bodo prireditelji - ob ugodnih vremenskih razmerah - v nedeljo ob 11. uri izvedli ženski smuk.