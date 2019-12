Sobota v znamenju festivala odpovedi

Val Gardena/Val d'Isere, 21. decembra - Današnja deževna in nič kaj zimska sobota je v znamenju odpovedi tekmovanj na prostem. Zaradi slabih vremenskih razmer, območje Alp od Francije do Slovenije je zajela topla fronta s padavinami, so dopoldne odpadle tri preizkušnje svetovnega pokala. V Val Gardeni je odpadel moški smuk, v Val d'Iseru ženski smuk, v Innichenu pa smučarski kros.