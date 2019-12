Ljubljana, 21. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste do zastojev zaradi del prihaja na primorski avtocesti med priključkom Unec in Postojna proti Kopru. Čakalna doba pri izstopu iz države je na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Dobovec, Gruškovje, Zgornji Leskovec in Zavrč.