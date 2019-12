Mediji: Nekdanje vodstvo fakultete za socialno delo ne priznava zlorabe položaja

Ljubljana/Maribor, 21. decembra - Nekdanji dekanja in prodekanja fakultete za socialno delo v Ljubljani Bojana Mesec in Gabrijela Čačinovič Vogrinčič v petek na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču nista priznali zlorabe uradnega položaja zaradi izplačila neupravičenih dodatkov za stalno pripravljenost, česar ju bremeni tožilstvo, poročata Dnevnik in Večer.