Prihodnost zdravljenja raka je v kombinaciji standardnega zdravljenja s konopljo

piše Lea Udovč

Ljubljana, 23. decembra - Zdravljenje raka s kemoterapijo je agresivno, uničuje normalna tkiva in povzroča hude stranske učinke. Cilj raziskovalcev in onkologov je zato zmanjšanje doze kemoterapevtikov z dodajanjem manj agresivnih učinkovin, kot so kanabinoidi iz konoplje. Njihovi zdravilni učinki so vse bolj dokazljivi, za vpeljavo v prakso pa so potrebne klinične študije.