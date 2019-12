V Zagorju ob Savi umrl 24-letni voznik osebnega vozila

Ljubljana, 21. decembra - V Zagorju ob Savi se je zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 24-letni voznik osebnega avtomobila. Do nesreče je prišlo, ko je izgubil nadzor nad vozilom, to pa je zdrselo izven vozišča ter se po trčenju v drog javne razsvetljave in varovalno ograjo prevrnilo v potok.