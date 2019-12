Zmagovita vrnitev Dragića, Dallas mlel brez Dončića

Miami, 21. decembra - Košarkarji Miami Heat so v pretekli noči v severnoameriški ligi NBA prepričljivo s 129:114 premagali New York Knicks. K zmagi je z 18 točkami in 8 podajami prispeval Goran Dragić, ki se je vrnil v postavo po poškodbi. Medtem je zaradi zvitega gležnja s parketa še vedno odsoten Luka Dončić, njegov Dallas pa je kljub temu zmagal.