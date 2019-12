Vreme: Oblačno, z močnejšimi nalivi

Ljubljana, 21. decembra - Danes bo oblačno, padavine se bodo postopno razširile proti vzhodu. Vmes bodo močnejši nalivi, lahko tudi zagrmi. Na območju Julijskih Alp se bo meja sneženja popoldne spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Temperature bodo od 10 do 16, na severozahodu od dve do šest stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.