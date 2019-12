V Piranu zjutraj spet sirena

Piran, 21. decembra - Morje je ponoči začelo poplavljati najnižje dele obale v Piranu in prebivalce je zgodaj zjutraj prebudila sirena. Zaradi visokega plimovanja morja v mestu je regijski center za obveščanje Koper danes zjutraj ob 4.13 sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.