Ljubljana, 21. decembra - S tekmami 12. kroga so se končale tekme prve slovenske futsal lige v koledarskem letu 2019. Na vrhu ostaja Dobovec Pivovarna Kozel, ki pa je bil to pot prost. Do zmag so prišli Litija, Sevnica in Tomaž Šic bar. Prvenstvo se bo s 13. krogom nadaljevalo 10. januarja.