New Jersey, 21. decembra - Moštvo Washington Capitals ostaja trdno na vrhu lestvice severnoameriške hokejske lige NHL. V noči na soboto je zabeležilo svojo 25 zmago v sezoni, ko je s 6:3 v gosteh premagalo New Jersey Devils. Edini slovenski predstavnik v ligi Anže Kopitar je to noč počival.