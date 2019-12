Rusija in Kitajska z vetom proti dostavi humanitarne pomoči v Sirijo

New York, 21. decembra - Rusija in Kitajska sta v petek vložili veto na predlog resolucije Varnostnega sveta ZN, s katero bi za leto dni podaljšali dostavo humanitarne pomoči v Sirijo. Ameriška veleposlanica Kelly Craft je dejanje obeh držav označila za lahkomiselno, neodgovorno in okrutno, ker ogroža življenja štirih milijonov ljudi.