V ZDA policija med iskanjem že aretiranega kriminalca ustrelila žensko

Montgomery, 21. decembra - Zvezni in lokalni policisti so v četrtek zgodaj zjutraj v ameriškem mestu Alabama izvedli racijo v okviru iskanja osumljenega kriminalca, med vdorom v hišo pa ustrelili nedolžno žensko, ki se je prestrašila in prijela za orožje. Šele potem so ugotovili, da je iskani kriminalec že v zaporu.