V New Yorku množična aretacija članov zloglasne ulične tolpe

New York, 21. decembra - Z aretacijami 96 članov zloglasne ulične tolpe MS-13 v okrožju Suffolk na Long Islandu so v petek končali doslej največjo operacijo proti kaki ulični tolpi v zgodovini ameriške zvezne države New York, je na novinarski konferenci sporočil tožilec okrožja Suffolk Timothy Sini. Preiskava je trajala dve leti.