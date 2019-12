Newyorške borze končale z novimi rekordi

New York, 20. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z novimi rekordi, saj so vlagatelji pod optimističnimi vtisi glede napredka v trgovinskih pogovorih med ZDA in Kitajsko. S&P 500 je zabeležil največjo tedensko rast od začetka septembra. Vlagatelji so glede na gospodarske podatke tudi prepričani, da se bodo ZDA izognile recesiji.