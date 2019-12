Predsednik Gregor Vuga: Koper Primorska ne bo ugasnila

Koper, 20. decembra - Po odhodih najboljših igralcev ter trenerja Jurice Golemca in vedno glasnejših govoricah o propadu slovenskega košarkarskega prvaka Koper Primorske se je v pismu za javnost oglasil njen predsednik Gregor Vuga. Potrdil je finančne težave in odhode, hkrati pa poudaril, da klub ne bo propadel, temveč bo pomladil zasedbo in pocenil delovanje.