Zaposleni v Krki veseli, zaposleni v Abanki praznih rok

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 28. decembra - December je tudi čas božičnic in 13. plač, ki jih sicer v zadnjih letih vse bolj nadomeščajo nagrade za poslovno uspešnost. Med najpomembnejšimi podjetji na borzi, družbami v (delni) državni lasti in bankami so po zbranih podatkih STA najbolj bogato nagrajevali v Krki, Petrolu in Elektru Primorska, največji osmoljenci pa so zaposleni v Abanki.