Newyorške borze uvodoma z novimi rekordi

New York, 20. decembra - Indeksi na newyorških borzah so v uvodnem delu trgovanja še dodali k četrtkovim rekordnim vrednostim, ki jih je spodbudil optimizem po sklenitvi delnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko prejšnji teden. Obenem so danes objavljeni vladni podatki potrdili 2,1-odstotno rast ameriškega BDP v tretjem četrtletju.