Vreme: Popoldne bo na vzhodu še nekaj jasnine, drugod bo pretežno oblačno

Ljubljana, 20. decembra - Rahle padavine se bodo iz zahodnih in južnih krajev razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Veter se bo proti večeru še okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 8, drugod od 10 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.