Prihodnji teden na sodiščih: Predprazničnemu tednu primerno na sodiščih zatišje

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 22. decembra - Zaradi praznikov krajši delovni teden bo na sodiščih zelo umirjen. Na mnogih sodiščih ni razpisanih nobenih obravnav. Za ponedeljek pa so še razpisane obravnave v zadevah Hypo in Marina ter v sojenju Urošu Rotniku. Napovedane so tudi zaključne besede v sojenju Janu Korošcu za prometno nesrečo z dvema smrtnima žrtvama v Ljubljani.