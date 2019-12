Neurje Elsa na zahodu Evrope zahtevalo štiri smrtne žrtve

Lizbona, 20. decembra - Španijo, Portugalsko in Francijo je ponoči zajelo neurje Elsa z močnim vetrom in obilnim dežjem, ki je zahtevalo najmanj štiri smrtne žrtve, so danes sporočili reševalci. Na območju se medtem pripravljajo na novo neurje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.