Objavljen razpis za usposabljanje za varno delo s traktorjem

Ljubljana, 20. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za izbiro izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv in usposabljanje za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Javni razpis bo odprt do 13. januarja.