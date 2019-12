V Stuttgartu razstava naglavnih pokrival

Stuttgart, 23. decembra - V Hiši zgodovine je na ogled razstava Hut Ab? (Kapo dol?), ki se posveča simboliki in zgodovini naglavnih pokrival. Na njej je mogoče videti do vojaških čelad do klobukov in pokrival različnih bratovščin. Razstava raziskuje, zakaj se določena pokrivala v modi vračajo in kako se lahko pokrivala, kot so rute ali jarmulke, izkažejo za kontroverzna.