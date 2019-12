Zaradi nenapovedanega zamika plačil po opozorilih zbornice ogrožena likvidnost lekarn

Ljubljana, 20. decembra - Na Lekarniški zbornici Slovenije so opozorili, da so od ZZZS dobili obvestilo o tem, da jim bodo zamaknili del plačila, šele na dan, ko bi plačila morali prejeti. Predsednik zbornice Miran Golub poudarja, da je to lekarnam onemogočilo kakršenkoli ukrep za pravočasno prilagoditev poslovanja trenutnim razmeram in je tako ogrožena likvidnost lekarn.