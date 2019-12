Dobra dva odstotka več podjetij lani ustvarilo 7,5 odstotka več prihodkov

Ljubljana, 21. decembra - V Sloveniji je lani poslovalo 200.174 podjetij, kar je 2,3 odstotka več kot leto prej. Zaposlovala so 914.224 oseb oz. 3,7 odstotka več, ustvarila pa 117.041 milijonov evrov prihodkov, kar predstavlja 7,5-odstotno rast. Število podjetij in zaposlenih se je najbolj zvišalo v poslovanju z nepremičninami, prihodke pa so najbolj okrepili gradbinci.