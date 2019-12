Nekdanjim vodilnim v France Telecomu zaradi nadlegovanja zaposlenih zaporne kazni

Pariz, 20. decembra - Francosko sodišče je nekdanjega glavnega izvršnega direktorja takratne družbe France Telecom in več drugih nekdanjih vodilnih v podjetju danes obsodilo na štiri mesece zapora in plačilo 15.000 evrov denarne kazni zaradi psihičnega nadlegovanja, ki naj bi pred desetletjem vodilo do samomora 35 zaposlenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.