Projekt S kulturo do dela naj bi migrantom omogočil lažji vstop na trg dela

Ljubljana, 20. decembra - Projekt S kulturo do dela, v sklopu katerega so migranti na delavnicah in izobraževanjih pridobivali znanja za lažje vključevanje na trg dela, se je končal uspešno, ugotavljajo organizatorji. Delavnice so letos potekala na področju kulinarike, ročnih spretnosti, plesa, glasbe in trženja v kulturi, vključilo pa se je več kot sto ljudi.