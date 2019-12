V dunajski Albertini prihodnje leto od Dürerjevih do Brueglovih jedkanic

Dunaj, 23. decembra - V dunajskem muzeju Albertina za prihodnje leto napovedujejo razstavo z naslovom Renesansa jedkanice - od Dürerja do Bruegla. Osredotočila se bo na prvih 70 let tiskanja jedkanic - od začetkov v Dürerjevem času do Breuglovega obdobja, ko so v Nemčiji, Nizozemski, Italiji in Franciji v tem mediju že ustvarjali številni znani in manj znani umetniki.