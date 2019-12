Dela v Tehno parku Celje v sklepni fazi

Celje, 25. decembra - Dela v stavbi na Gubčevi ulici v Celju, kjer je bila nekoč Veleblagovnica T, in kjer bo po novem domoval celjski poljudnoznanstveni javni zavod Tehno park, so v sklepni fazi. Mestni svetniki so za direktorico javnega zavoda minuli teden imenovali Andrejo Erjavec, prostore pa naj bi javnosti odprli poleti prihodnje leto.