Mineva 30 let od smrti predstavnika dramatike absurda Samuela Becketta

Dublin/Pariz, 22. decembra - Na današnji dan pred 30 leti je umrl irski pisatelj in dramatik Samuel Beckett. Dela literata, ki je leta 1969 prejel Nobelovo nagrado, so polna človekove osamljenosti, eksistencialistične filozofije, komične absurdnosti in dvoumnih dialogov. Večini je poznan po drami Čakajoč Godota, ki jo uvrščajo med vrhunske primere dramatike absurda.