V palači Pitti v Firencah čevlji skozi čas

Firence, 22. decembra - V galeriji kostumov v palači Pitti v Firencah je na ogled razstava z naslovom Pri božjih nogah, ki predstavlja obuvala od antike do danes. Po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa je mogoče videti od sandalov, ki so jih nosili rimski vojaki, do čevljev, ki so jih ustvarili priznani oblikovalci.