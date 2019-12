Ljubljana, 20. decembra - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je začasno vodila službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, bo danes ob 14.15 (fototermin in izjava) v prostorih službe na Kotnikovi 5 predala posle novi ministrici za kohezijo Angeliki Mlinar, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.