Konec tedna prinaša veter, dež in poplavljanje morja

Ljubljana, 20. decembra - Zaradi močnega vetra po vsej državi je za petek in soboto razglašena oranžna oz. rumena stopnja ogroženosti. V osrednjem in zahodnem delu države bo od danes do sobote zvečer veljala tudi oranžna stopnja ogroženosti zaradi povečane količine padavin. Arso je za soboto in nedeljo razglasil oranžno stopnjo ogroženosti zaradi možnosti poplav na obali.