V CD tradicionalni božični koncert radijskih ansamblov

Ljubljana, 22. decembra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo ob 18. uri tradicionalni koncert, ki ga ob božiču izvedeta Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija. Pri izboru prazničnih melodij se jim bodo pridružili Oto Pestner, New Swing Quartet, Alenka Godec, Dinamitke, Uroš Perić & The Raelettes, Ditka in Borut Bučar. Dirigiral bo Patrik Greblo.